Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit Einbußen

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,94 EUR. Zuletzt wechselten 154.103 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,44 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

