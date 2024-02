Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 26,33 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 26,33 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 475.560 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 10,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 72,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,908 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,82 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer