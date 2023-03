Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,6 Prozent auf 19,62 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,61 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.911.936 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2022 markierte das Papier bei 45,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,31 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 5,57 Prozent wieder erreichen.

2018 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,77 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,67 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,38 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

