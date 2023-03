Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag billiger

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 19,92 EUR. Bei 19,37 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.777.724 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2022 bei 45,96 EUR. 56,67 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 7,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

