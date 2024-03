Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag tiefrot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 25,23 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 5,9 Prozent auf 25,23 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,14 EUR aus. Mit einem Wert von 25,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 641.540 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 13,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Mit Abgaben von 39,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,53 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

