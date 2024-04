Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag höher

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,40 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,45 EUR. Mit einem Wert von 25,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 456.337 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,68 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

