Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,25 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,25 EUR. Bei 25,46 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,12 EUR. Bei 25,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 939.984 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 16,04 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,68 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,68 EUR.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

