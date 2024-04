Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,12 EUR. Mit einem Wert von 25,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 62.288 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 16,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,24 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 35,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 2,33 EUR im Vorjahresvergleich.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag