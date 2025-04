Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 28,08 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 28,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 28,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1.149.052 Stück.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 20,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,42 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,46 EUR an.

Am 19.03.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,40 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,40 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,43 Mrd. EUR eingefahren.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

