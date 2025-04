Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 27,83 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 27,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 240.998 Vonovia SE-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,46 EUR.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -3,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,40 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

