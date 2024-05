Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 28,85 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 28,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,16 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 580.752 Aktien.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 77,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone