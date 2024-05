Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Hausse bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 29,57 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 29,57 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,70 EUR an. Mit einem Wert von 28,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 2.142.875 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 29,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 0,44 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 45,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

