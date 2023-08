Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 20,76 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,76 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,75 EUR. Bei 20,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 42.763 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 31,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,65 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 26,45 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) bedeutet

Deutsche Wohnen-Aktie im Minus: Deutsche Wohnen macht unterm Strich Verlust

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Vonovia steigert operativen Gewinn leicht und bekräftigt Ausblick