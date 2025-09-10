Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 26,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 584.856 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 21,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Abschläge von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren eingefahren

Vonovia-Aktie in Rot: Goldman senkt Kursziel - 'Buy'-Einstufung bleibt

Goldman Sachs mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia-Aktie