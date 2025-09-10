Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Montagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 26,37 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 26,37 EUR. Bei 26,35 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 54.081 Stück.
Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 9,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.
