Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 25,15 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 25,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.176.713 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 39,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,39 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

