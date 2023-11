Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag ins Minus

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 24,90 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 24,90 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,80 EUR ein. Bei 25,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.063.327 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

