Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,72 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 28,72 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,93 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,48 EUR. Bisher wurden heute 958.014 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei 29,09 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 46,83 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

