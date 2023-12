Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 28,43 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,43 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.713 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 2,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,65 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie klettert kräftig: Europas Immobiliensektor kann von sinkenden Zinsen profitieren

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus