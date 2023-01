Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 27,94 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 27,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.115.339 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2022 auf bis zu 48,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,90 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,59 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 50,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,12 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 17.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,46 EUR je Aktie.

