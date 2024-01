Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 27,31 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 27,31 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,25 EUR ein. Bei 27,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 407.552 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 29,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

