Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 27,16 EUR.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 27,16 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,09 EUR ein. Bei 27,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 921.482 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 7,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 77,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

