Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 26,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,46 EUR. Bei 26,44 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,74 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.658 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 73,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,908 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell