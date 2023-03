Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 19,57 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,57 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.818.336 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2022 bei 45,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 57,42 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,67 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie verliert: Vonovia will seinen Aufsichtsrat verkleinern

Vonovia-Aktie gibt nach: Razzien bei Vonovia betreffen auch GWG-Gruppe

Vonovia-Aktie nach Bericht über Razzia tief im Minus - Vonovia leitet Untersuchung ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE