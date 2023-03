Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 19,11 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 18,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,15 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.927.098 Stück gehandelt.

Am 18.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 58,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,67 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie verliert: Vonovia will seinen Aufsichtsrat verkleinern

Vonovia-Aktie gibt nach: Razzien bei Vonovia betreffen auch GWG-Gruppe

Vonovia-Aktie nach Bericht über Razzia tief im Minus - Vonovia leitet Untersuchung ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE