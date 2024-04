Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 24,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.040.643 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 50,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,08 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,68 EUR angegeben.

Am 14.03.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

