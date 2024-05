Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 29,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:47 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 30,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 915.662 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 0,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 45,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2026 2,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



