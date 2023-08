Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,33 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 20,33 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,27 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 689.006 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 55,88 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

