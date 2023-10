Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,48 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,48 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,64 EUR. Bisher wurden heute 860.038 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,07 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,42 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

