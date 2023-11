Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,87 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 24,87 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,10 EUR zu. Bei 24,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 586.854 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. 15,48 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,39 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

