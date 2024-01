Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 26,66 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 26,66 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,30 EUR. Mit einem Wert von 26,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 172.304 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 29,09 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 9,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 74,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

