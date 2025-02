Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Montagnachmittag südwärts

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 28,89 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 28,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,75 EUR. Mit einem Wert von 29,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.219.800 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,06 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

