Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) bricht am Freitagnachmittag ein

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 6,1 Prozent auf 18,07 EUR nach. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.946.681 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 17,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 33,67 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,168 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

