Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,62 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,62 EUR. Bei 24,70 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,41 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 478.185 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 19,01 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 34,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,68 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 2,33 EUR im Vorjahresvergleich.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

