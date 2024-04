Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,55 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 24,55 EUR nach. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,45 EUR. Zuletzt wechselten 1.053.706 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 16,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,85 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,68 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Erste Schätzungen: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor