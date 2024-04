Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,50 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 24,50 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,43 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.855 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 19,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

