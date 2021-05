Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht an

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 51,52 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.372 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 51,66 EUR. Bei 51,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 450.858 Stück.

Am 04.09.2020 erreichte der Anteilsschein mit 60,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2020 bei 45,94 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,59 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Knapp 50% der Vonovia-Aktionäre nehmen die Aktiendividende

Vonovia-Aktie gibt Gewinne ab - Vonovia bleibt in der Gewinnspur und will internationale Expansion fortsetzen

Vonovia im Fokus: Immobilienkonzern bleibt auf Erfolgskurs

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE