Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,41 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 30,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,58 EUR. Bisher wurden heute 47.636 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 1,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 58,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,41 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,95 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie schwächer: Vonovia entwickelt mit VSK Software und Stadt Bochum digitale Bauantragsprüfung

Wunschanalyse der Woche: Vonovia-Aktie

Aktien von Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. fallen kräftig: Immobilienwerte leiden unter Zinswende der EZB

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE