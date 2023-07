Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Montagvormittag

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 19,25 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 19,25 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,31 EUR. Zuletzt wechselten 91.204 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 72,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

