Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 25,29 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 25,29 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,32 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546.105 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 11,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 65,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,39 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2023 aus.

