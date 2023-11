Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 25,13 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 25,13 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.642.357 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 14,29 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit Abgaben von 39,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,39 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone