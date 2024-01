Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 26,67 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 26,67 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254.202 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 42,74 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter