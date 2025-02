Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,83 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 28,83 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,71 EUR aus. Bei 28,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.546 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,06 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 19.03.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

