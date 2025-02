Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,92 EUR nach.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 28,92 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 28,71 EUR. Mit einem Wert von 28,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 959.659 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,91 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,06 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester