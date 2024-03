Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 24,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 3,0 Prozent. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.062.253 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 29,68 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Vonovia-Aktie sackt ab: Vonovia erleidet 2023 milliardenschweren Verlust