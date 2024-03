Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 24,76 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 24,76 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,07 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.997.904 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,34 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 62,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

