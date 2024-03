Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Vormittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 24,36 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 24,36 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,53 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 330.152 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 20,28 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,32 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 2,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

