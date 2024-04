Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittag

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,78 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 24,78 EUR. Bei 24,90 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 515.651 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 34,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie vermeldet.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

