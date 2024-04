Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag fester

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 24,67 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,67 EUR. Bei 24,90 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 816.796 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 15,80 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Abschläge von 34,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

