Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 24,67 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 24,67 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 24,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.129 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 34,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,68 EUR an.

Am 14.03.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Am 01.05.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

